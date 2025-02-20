¥«¥Ö¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤ò³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ³«ËëÀï¤ÇÆüËÜÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Åìµþ¥Éー¥à¤Î»×¤¤½Ð¡ÖÂç¤­¤ÊËÜÎÝÂÇ¤ò²¿ËÜ¤âÂÇ¤¿¤ì¤¿¡× ³«ËëÀï¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ