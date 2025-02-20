県は、2月16日までの1週間の県内の感染症の状況を発表しました。 警報が続いていたインフルエンザは、1医療機関あたりの報告数は前の週は10.79でしたが、6.97まで減少しました。基準の「10」を下回ったことから、県は警報を解除しました。 一方地域別にみると、佐渡は18.67、柏崎は13.00、村上は11.67といまだ「10」を上回っているところもあり、引き続き注意を呼びかけています。 新型コロナは、県内平均で4.73となって