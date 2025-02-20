NHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロインを務める橋本環奈。朝ドラが終盤に差しかかるなか、橋本のマネージャーに関する不穏な情報が飛び込んできた。発端となったのは、2月19日配信の「週刊女性PRIME」の報道だ。「記事によれば、橋本さんの現場マネージャーの女性社員が、朝ドラ撮影中に “精神的な不調” を理由に事務所を退社したとのことです。橋本さんが現場マネージャーにきつく当たりがちだったという証言も掲載され