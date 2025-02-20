お笑いコンビ「さらば青春の光」のマネジャーを務めるヤマネヒロマサ氏（49）が、YouTubeチャンネル「年収爆上げチャンネル」に出演。人気急上昇中のピン芸人・ひょうろく（37）のマネジメントについて語った。さらば青春の光の公式YouTubeに登場したことをきっかけに、注目を集めるようになったひょうろく。人気バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」でも、ひょうろくにスポットを当てた企画が放送されたことで、コマーシ