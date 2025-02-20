今年最初のG1「万博協賛・第40回全日本選抜競輪」（優勝賞金4190万円）は21日から4日間、豊橋競輪場で開催される。自力最強の脇本雄太（35＝福井・94期）が初日は特選11Rに登場する。新年は1月大宮記念を走ったが続く高松、奈良記念を欠場。「腰椎の間に水がたまりました。去年のダービー欠場の時と同じ症状です」と話す。昨年後半は競輪祭Vにグランプリでも実力を見せつけただけに再発したのは返す返すも残念だ。「治療に