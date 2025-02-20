北海道帯広市で2022年5月、不倫関係にあった高校教諭の女性＝当時（47）＝を殺害したとして、一審は承諾殺人罪などで懲役6年6月とされた元同僚片桐朱璃被告（38）の差し戻し裁判員裁判で、釧路地裁（梶川匡志裁判長）は20日、殺人罪などを適用し懲役12年の判決を言い渡した。検察側は一審、差し戻し審を通じて懲役13年を求刑していた。差し戻し前の23年7月の一審釧路地裁判決は、女性が抵抗しなかったことなどから「自分のみ死