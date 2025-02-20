相模原市で昨年2月、両親を殺害したとして殺人などの罪に問われた少年（16）の裁判員裁判で、横浜地裁（吉井隆平裁判長）は20日、横浜家裁への移送を決定した。少年は逮捕後、家裁送致され、家裁の検察官送致（逆送）を経て、刑事裁判となっていた。今後、少年は再び家裁で少年審判を受ける。決定によると、当時高校1年生だった少年は昨年2月10日、自宅で父親（当時52）と母親（同50）の首などを刃物で多数回刺し、失血死させ