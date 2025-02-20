演歌歌手梅谷心愛（17）が20日、都内で、日本作詩家協会主催のシンポジウム「昭和歌謡を歌い継ぐ−美空ひばり」に参加した。ひばりさんのヒット曲「真赤な太陽」「人生一路」などを歌唱し、ひばりさんの長男で「ひばりプロダクション」社長の加藤和也氏（53）、日本作詩家協会会長の石原信一氏（76）と大好きな“ひばりさんトーク”に花を咲かせた。ひばりさんが「悲しい酒」を歌う際に、涙を流しながらでも、なぜ音程をぶらさずに