TBS井上貴博アナウンサー（40）が20日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）で、ヤクルト球団マスコット「つば九郎」を支えてきた球団スタッフが永眠したことについて言及した。井上アナは番組冒頭で「昨日夜に入ってきたニュースですけど、プロ野球ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター『つば九郎』を支えてきたスタッフが亡くなったということで、関係者、ファン、大きな悲しみが広がっていますけど」と報告した