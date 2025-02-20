イチゴ×ホワイトチョコレートのやさしいマリアージュTHE LOBBY LOUNGE「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection（おおさかすてーしょんほてる、おーとぐらふ これくしょん。以下、大阪ステーションホテル）」29階のTHE LOBBY LOUNGE（ざ・ろびーらうんじ）で提供されるアフタヌーンティーは、日本が誇る上質な果物を、一番おいしい時期にのみ提供することがこだわり。「Afternoon Tea “VOYAGE”（あふたぬーんてぃー・&#