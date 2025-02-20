ジャーナリストの伊藤詩織氏が監督を務めた映画「ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ」について許諾なしで使用されている映像があるなどの指摘をしている伊藤氏のかつての弁護士らが２０日、都内の日本外国特派員協会で記者会見した。会見に出席したのは伊藤氏が元ＴＢＳ記者から性的暴行被害を受けた件の民事訴訟を担当した西廣陽子弁護士と角田由紀子弁護士、そして杉田水脈元衆院議員に対する損害賠償請求訴訟を担当した佃