巨人の沖縄春季キャンプに参加中のトレイ・キャベッジ外野手（２７）が２０日に内外野で守備練習を行い順調な調整ぶりをアピールした。キャベッジはここまで本職の外野ではなく、内野で主に一塁の守備練習を実施。この日は久々となる本職・外野で練習を行い軽快な守備を披露すると、最後は一塁でショートバウンドの打球を中心に捕球する自主練習も行っていた。新助っ人は外野守備について「外野からの送球も久々だったので、