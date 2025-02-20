［パリ２０日ロイター］ - フランスの自動車メーカー、ルノーが２０日発表した２０２４年通期決算は、営業利益が３．５％増の４３億ユーロ（４４億９０００万ドル）と過去最高となり、同社がまとめたコンセンサス予想の４２億ユーロを上回った。コスト削減と相次ぐ新車投入が寄与した。売上高は７．４％増の５６２億ユーロで、予想の５４５億ユーロを大きく上回った。小型電気自動車（ＥＶ）「Ｒ５」や新型ハイブリッド車