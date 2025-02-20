前日までにやっておきたいことまずは前日までの準備をまとめました。パークを満喫するには事前準備が重要ですよ！東京ディズニーリゾート・アプリを取得、チケットの購入ショースケジュールを確認して大まかな行動スケジュール作成食べたいメニューをチェック！必要に応じてプライオリティ・シーティングを取得知っておきたい最新ゲストサービスを把握モバイルバッテリーの準備１．東京ディズニーリゾート・アプリを取得、チケット