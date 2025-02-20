米国政府が中国に技術輸出を制限したが、中国の人工知能（ＡＩ）企業ディープシークはチャットＧＰＴの５．６％という極めて少ない費用で米国のビッグテック企業水準のモデルを開発した。この状況は次の３つの質問を投げかける。最初に、米国の対中技術輸出制裁に効果があるのか。短期的に中国の技術成長を牽制できるが、長期的には効果が限定的かもしれない。１８世紀の産業革命当時、英国は技術流出を禁止したが、労働者サミュエ