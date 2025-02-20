使用したビニールひもの先端を上手にまとめる方法について、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）がXの公式アカウントで紹介しています。警視庁は「災害時にも役立つ便利なビニールひもですが、使用後に先端が飛び出したり、内側に入ったりしたことはありませんか？」とXでコメント。その上で「そんな時は、ダブルクリップを活用することで、まとめることができます。やり方は、クリップを穴に挟み、曲がった部分にひもを