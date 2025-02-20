龍谷大前深草駅から徒歩すぐ、真横を電車が走るおにぎりカフェ「古民家カフェ こむすび」があるのは、京阪本線の龍谷大前深草駅から線路沿いに南へ歩いてすぐの場所。もともと京都のキャンパスなどでキッチンカーを営んでいた大隅奈々さんが、オープンしたお店です。線路沿いにあるお店からは、京阪電車が走る様子が間近に見られ、線路の後方に龍谷大前深草駅の駅舎ものぞめます。「おにぎりやさん」であることが、ぱっとわかるよ