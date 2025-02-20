高松市／大西秀人 市長高松市防災合同庁舎 高松市が過去最大規模となる新年度の当初予算案を発表しました。 （高松市／大西秀人 市長）「世界都市高松として持続的に発展していくための街づくりに努めて参りたい」 高松市の2025年度の一般会計当初予算案は総額約1844億円です。2024年度を約125億円上回り、過去最大となりました。 特に力を入れている取り組みの1つが「魅力発信」です。瀬戸内国際芸術祭の来場