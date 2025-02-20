女優の南野陽子（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。袴姿を披露し、ファンを喜ばせている。投稿では「明日2/21（金）19:57〜20:42 O.ANHK総合『チコちゃんに叱られる！』に出演いたします」と番組出演を告知。そのうえで「女学生が卒業式に袴をはくのはなぜ…？みなさんご存知ですか？？スタッフ」とつづり、袴を着た姿を写真を投稿した。「#チコちゃんに叱られる」「#音楽」「#ナンノ」「#南野陽子」と添えた。