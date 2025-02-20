20日から韓国・ソウルで開幕する四大陸選手権。日本から男子は壷井達也、三浦佳生、友野一希が、女子は樋口新葉、千葉百音、松生理乃、ペアは三浦璃来・木原龍一組、長岡柚奈・森口澄士組、アイスダンスは吉田唄菜・森田真沙也組、田中梓沙・西山真瑚組が出場する。前日の公式練習を終え21日にショートプログラムに挑む、樋口、前回優勝の千葉、松生に意気込みを聞いた。やってきたことをそのまま出す3度目の出場となる樋口は、今