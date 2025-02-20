お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（48）が19日放送のMBSテレビ「やすともとニュースな人」（後8・00）にゲスト出演。スマートフォンについて語った。番組では社会問題にもなっている「スマホ依存症」を特集。スマートフォン本体の「カラーフィルタ」の設定で画面をモノクロにすることで、刺激が減り依存性を抑えられるという方法を紹介した。するとくっきー！は「見にくいし見るの嫌になってきた」と納得しつつ、ふと真