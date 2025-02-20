在留期限が切れたタイ人を不法就労させたとして、千葉県警は２０日、同県旭市の市議会副議長、遠藤保明容疑者（７４）ら男４人を入管難民法違反（不法就労助長）の疑いで逮捕した。４人は同市の農事組合法人「三軒家営農組合」の理事で、いずれも「不法残留と理解した上で雇った」と容疑を認めているという。発表によると、４人は２０１９年９月〜２５年１月頃、不法残留で就労資格のないタイ人の男女６人を旭市や同県匝瑳市で