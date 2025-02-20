トランプ政権が再び発足してから1カ月となるが、既にトランプ関税の嵐が諸外国に混乱や動揺を与えている。対中国を最重要課題に位置けるトランプ大統領は、中国に対する一律10%の追加関税を導入し、カナダやメキシコに対する25%の関税は発動されるかどうかの境目にある。また、鉄鋼とアルミニウムに対する25%の関税をかける大統領令にも署名し、今後は相互関税を強化するとみられ、企業活動にさらに影響が拡大することだろう。では