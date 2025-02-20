大腸がんの闘病の末、２０２１年６月に７０歳で亡くなった野球評論家・大島康徳氏の妻、奈保美さんが１９日、自身のブログ「家族とともに歩む『この道』」を更新。電車に乗車中、久しぶりにパニック発作に襲われたことを明かした。大島さんは中日、日本ハムで活躍し、日本ハムの監督も務めた。「今日は久しぶりに軽くパニック発作が起きてしまい（不安感と手の震えと動悸）電車の中でお守りのお薬を服用して大丈夫大丈夫と心