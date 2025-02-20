日本時間の20日午前11時ごろ、ミャンマーとタイの国境付近で捉えた映像。タイ側では複数の兵士や武装車両が待機しています。そこに、警察車両に先導された大型バスが現れました。バスにはカーテンがしかれていて、中の様子をうかがうことはできません。乗っているのは、ミャンマーにある中国系犯罪組織の拠点から解放された中国人らです。今回解放された約200人の中国人らのタイへの移送が始まりました。ミャンマー東部にある中国