熊本県大津町で20日朝、刃物のようなものを持った男が40代の男性から財布を奪い、現在も逃走中です。警察によりますと、現場はアパートの敷地で、出勤しようとしていた男性に対し、男が片言の日本語で「金を出せ」と脅したということです。男性にけがはありませんでした。逃げた男は身長170センチ前後、上下黒っぽい服に黒色の目出し帽だったということです。