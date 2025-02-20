滋賀県大津市のアパートでも火事があり、2人が病院に搬送されました。20日午前10時すぎ、「建物から煙が出ている」と近所の人から119番通報がありました。火は両隣のアパートにも燃え移りましたが、およそ2時間後にほぼ消し止められました。この火事で火元のアパートに住む男性2人が煙を吸い、気分不良を訴え病院に搬送されました。