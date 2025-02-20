岩手県大船渡市で19日、山火事が発生し、29時間経った今も延焼が続いていて、県や自衛隊のヘリなどが消火にあたっています。これまでの焼失面積はおよそ36ヘクタールで、火災の原因は調査中です。現場の山林は集落から南側へおよそ1キロ離れた場所にあり、これまでのところ、人や建物への被害の情報は入っていません。