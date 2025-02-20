2月25日放送の『うたコン』（NHK）に、Aぇ！groupが出演することが発表された。Aぇ！groupは2024年5月にCDデビューを飾って以来、同番組には初出演となる。【写真】「地下アイドルみたいなことすんな！」物議となった『Aぇ！group』の過剰ファンサ“誤報”訂正の直後に出演決定「NHKは2023年9月以降、旧ジャニーズ事務所所属タレントの新規起用を停止していましたが、2024年10月には同局の稲葉延雄会長が起用再開を発表しました