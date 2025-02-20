これから就職活動を行う学生と、マスコミや広告業界で働く人との交流イベントが秋田市で開かれました。学生たちは興味がある分野に携わる社会人の先輩の声に耳を傾け、仕事への理解を深めました。学生を対象にJR秋田駅前の飲食店で開かれた就職交流会。現役の大学生など4人が参加しました。交流会は県内企業への就職を考えている若者を後押ししようと、県が定期的に開催しています。今回はマスコミと広告業界がテーマで、秋