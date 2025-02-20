犬が散歩に行きたくなる理由 1.飼い主を独り占めしたいから お散歩中は、犬が飼い主を独り占めできる唯一の時間です。犬にとって、飼い主の一緒にお散歩することは、コミュニケーションのひとつでもあります。 家族で暮らしていると、なかなか飼い主を独り占めできる時間はありません。一人暮らしをしている飼い主でも、テレビやスマホに取られがちですよね。 外をお散歩するということは、犬にとって危険が伴うことで