秋田市の官庁街の一角で建設中のイオン東北の総合スーパー＝イオンスタイルが来月オープンするのを前に、20日、店舗の概要が発表されました。1か月後のオープンに向けて、工事も順調に進んでいます。八橋運動公園の目の前。山王大通り沿いの秋田放送の旧社屋跡地に建設中のイオンスタイル山王。2階建ての店舗の工事は完了し、現在は建物周辺の工事などが進められています。進捗状況は9割を超えているとい