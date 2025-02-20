料理研究家の稲垣飛鳥が19日に自身のアメブロを更新。気になっていた菓子専門店『シャトレーゼ』の品について紹介した。この日、稲垣は「きのうはシャトレーゼでロケだったので商品をいくつか買って来ました」と述べ『黒蜜入りきなこ団子カップ入』を購入したことを写真とともに報告。「少し前に発売されて気になっていた商品です。ようやく買えました」とコメントした。続けて、商品の特徴について「黒蜜 きなこの最強コンビ！ひ