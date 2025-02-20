フリーアナウンサーのあおい有紀が19日に自身のアメブロを更新。初のアレルギー検査で医師から珍しいと言われた結果について明かした。この日、あおいは「先日、初めて39項目のアレルギー検査をしてみました」と切り出し「結果、全項目においてレベル0」と検査結果について報告。「小麦や牛乳、花粉、ハウスダストなど、なんとなくアレルギー予備軍なんじゃないかと思っていたのですが…。想定外の結果に、拍子抜けしてしまいまし