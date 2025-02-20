2025年3月1日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER（以下：マイナビ TGC 2025 S/S）』が追加情報を発表した。『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』豪華出演者第7弾発表メインモデルには、グローバルアイドルグループ「IZ*ONE」出身で、現在放送中のTBS系日曜劇場「御上先生」に出演中の矢吹奈子が決定。さらに、