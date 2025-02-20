ＭＭ総研は、携帯電話の月額利用料金とサービス利用実態についてWebアンケートを行った結果を発表した。同調査は15歳～69歳の男女に、実施された。回答数は、プレ調査では2万6247人、本調査では1487人。 同調査における、携帯キャリアのブランドの定義は「MNO4ブランド」は、NTT ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル。「サブブランド」は、ワイモバイル（ソフトバンク）、UQ モバイル（KDDI）。「MV