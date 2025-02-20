自己肯定感の高い子に育てるにはどうすればいいか。児童精神科医・佐々木正美さんは「小さいころに親に『大切にしてもらった』という経験が、自分自身を大切にしようとする気持ちにつながり、自尊心や自己肯定感を高めていく」という。著書『子育てのきほん 新装版』（ポプラ社）より、一部を紹介する――。（第2回／全2回）写真＝iStock.com／itakayuki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／itakayuki■子どもはいくらでも抱