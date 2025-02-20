今年最初のG1「万博協賛・第40回全日本選抜競輪」（優勝賞金4190万円）は21日から4日間、豊橋競輪場で開催される。今開催の最年長55歳の山口富生（55＝岐阜・68期）も元気に競輪場入りした。御年55歳。S級1班最年長の山口が今年最初のG1に挑む。前回は静岡記念を欠場しているが、「腰痛で欠場していたが大丈夫。ここに向けて練習してきた」と万全の状態を強調した。初日は6Rに登場。いきなり甥っ子で弟子の山口拳矢の番手