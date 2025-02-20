東京商工リサーチ宇都宮支店は１９日、米穀販売「平石屋吉田商店」（宇都宮市平松本町）が自己破産を申請する準備に入ったと発表した。昨夏から続く米価高騰のあおりを受けたもので、負債総額は６億７５３６万円。同支店によると、同社は１９０７年創業の老舗。近年は主に県産米の卸販売を手がけていた。２０２４年８月期以降は、米価の急速な高まりや需要増加を受け、仕入れに苦戦。仕入れ値の高騰分を価格転嫁することがで