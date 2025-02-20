3月1日（土）からいちごと桜香るアフタヌーンティーが楽しめると聞き、コンラッド東京へ美少女図鑑所属の萌花さんと早速レポート！甘いものが大好きという萌花さんの感想は？春先取りのアフヌンレポートをCHECK♡今回のテーマは「桜ストロベリー・アフタヌーンティー“ブルーム”」3月1日（土）〜コンラッド東京 28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、「桜ストロベリー・アフタヌーンティー“ブルーム”」がスター