2nd 写真集『Orange』(幻冬舎)を刊行した吉野北人(THE RAMPAGE) THE RAMPAGEの吉野北人が1月24日に2nd 写真集『Orange』(幻冬舎)を刊行した。本作は、幻冬舎とLDH JAPANがタッグを組み、12ヶ月連続で16人ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのメンバーの書籍を刊行するプロジェクト「GL-16〜THE RAMPAGE BOOKS〜」の7作目。『Orange』というタイトルには「読者の心を明るく照らしたい」という吉野の思いが込められている。