考古学者と呼ばれる人たちは、普段どのような生活をしているのか。『考古学者だけど、発掘ができません。』（ポプラ社）より、駒澤大学の大城道則教授のリアルな日常を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／1001nights※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／1001nights■私はいったいいつ自分の研究をすればいいのだ夢を語るのに頭を抱える今ではすっかり夢物語となってしまった感が否めないが、本来、大学教員の仕事とは