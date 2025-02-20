21日（金）も冬型の気圧配置が続き、強い寒気が居座る影響で山陰から北の日本海側を中心に雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。関東から西の地域では太平洋側を中心に広い範囲で晴れるものの、近畿や東海など所々でにわか雪やにわか雨がありそうです。西日本や東日本でも最高気温は10℃を下回る所が多くなり、真冬並みの厳しい寒さとなる見込みです。寒波の影響は24日（月）まで続き、日本海側を中心に雪が断続的に降る見通しです