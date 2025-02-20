与党内で浮上した減税案のイメージ所得税が生じる「年収103万円の壁」引き上げに伴う減税策に関し、自民党が提案した年収制限を緩和する案が与党内で浮上していることが20日、分かった。与党関係者によると、年収500万円超に減税対象者を拡大する。協議を続ける国民民主党が年収制限に反発したことに譲歩する形だが、合意できるかどうかは見通せない。与党関係者によると、減税対象の年収上限を800万〜900万円程度まで引き上げ