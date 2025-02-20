[モスクワ ２０日 ロイター] - ロシア軍参謀本部オペレーション総局長のセルゲイ・ルドスコイ大将は、西部クルスク州で８００平方キロ以上の領土をウクライナから奪還したと明らかにした。昨年始まったクルスク侵攻でウクライナが制圧した地域全体の約６４％に当たるという。ルドスコイ氏はクラスナヤ・ズベズダ紙に対し、ロシアは全方位で前進しており、ウクライナは２０２４年２月以来、ロシアの大規模な攻勢で守勢に追い込