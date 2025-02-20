日本のお菓子を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「薯條三兄弟」の意味は？中国語で「薯條三兄弟」と表す日本のお菓子はなんでしょう？ヒントは、フライドポテトのようなお菓子です。いったい、中国語で「薯條三兄弟」と表す日本のお菓子とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「じゃがポックル」でした！北海道の定番土産、じゃがポ