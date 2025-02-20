プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」のマスコットキャラクター・つば九郎を担当する社員スタッフの訃報を受け、歌手の相川七瀬（50＝写真）、私立恵比寿中学の元メンバー、柏木ひなた（25）がそれぞれのインスタグラムで“追悼”した。板野友美「心よりお悔やみ」、磯山さやか「ただただ悲しいです」《追悼・つば九郎》ヤクルトの大ファンという相川は、つば九郎との“コラボ”映像をアップ。「つば九郎さん。私の歌で楽しいダンス