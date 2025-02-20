11季ぶりにサッカーJ2へ昇格したカターレ富山。3月2日に富山市でホーム初戦を迎えるが、2度の強い寒波で本拠地の県陸上競技場のピッチに雪が積もり、開催が危ぶまれている。ピッチに雪が積もったカターレ富山の本拠地の富山県陸上競技場=2025年2月20日午前11時50分、富山市南中田、朝倉義統撮影7420平方メートルのピッチは天然芝で除雪機が使えない。そこでチームは、芝生を傷めないプラスチック製の道具持参を条件に、除雪ボ