岩手県大船渡市三陸町綾里の山林火災は、発災から一夜明けた20日朝、消火活動が再開したが、鎮圧のめどはたっていない。火が標高の高いところに点在しており、消火活動は難航している。けが人や住宅への被害は出ていない。市は地区内のコミュニティー施設を自主避難所として開き、午後7時時点で4世帯6人が避難している。発災から一夜明けても白い煙が立ち上る現場=2025年2月20日午後1時2分、岩手県大船渡市三陸町綾里、松尾葉奈