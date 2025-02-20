大分市の幼稚園でラグビー体験教室が開かれ、高校のコーチに教えてもらいながら子どもたちが元気いっぱいにトライを決めました。 【写真を見る】園児がラグビー体験元気いっぱいトライを決める大分東明の横山陽介コーチが優しく指導 大分市にある千代町幼稚園ではラグビーボールに親しんでもらおうと年に数回、大分東明高校のラグビー部を招いて体験教室を開いています。 20日は